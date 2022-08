Prorogata l’allerta meteo in Campania, si temono altri danni

È attualmente in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi.

Ma la perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità meteo sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo anche per la giornata di domani: sarà valido dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale.

Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi.

Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali.

Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.

IL BILANCIO DEL MALTEMPO

Ieri una bomba d’acqua ha fatto danni in Campania. Gli abitanti di Nola e Torre Annunziata stanno denunciando gli allegamenti, causa di diverse difficoltà negli spostamenti. Un quarto d’ora di pioggia intensa e Caserta è finita in ginocchio. Come ogni anno, al primo temporale estivo che ritrova puntualmente caditoie e fognture intasate. Così in via Unità Italiana una fogna è esplosa nel bel mezzo della strada. Inoltre il sottopasso della Reggia è stato invaso da un metro e mezzo di acqua e le auto vi sono rimaste bloccate.

Quasi tutte le strade del centro sono divenute fiumi in piena e decine di alberi sono caduti. Si sono aperte piccole voragini e tutta città è rimasta paralizzata per ore dal traffico impazzito. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per i negozi allagati, così come le cantine sono finite sotto il livello dell’acqua e black-out elettrici.

DANNI AD AVELLINO

Particolarmente grave la situazione in provincia di Avellino, infatti, il fango ha invaso le strade di Monteforte Irpino. “Stiamo vivendo ore molto difficili, a causa di una delle tante bombe d’acqua sempre più frequenti, potenti e imprevedibili che stanno martoriando tutta la penisola, e che oggi ha colpito, tra gli altri, il nostro comune, causando molti disagi e tantissimi danni più e meno gravi, in tutto il territorio comunale. La buona notizia, in questa ennesima difficile sfida che affronteremo insieme fianco a fianco, è che non ci sono feriti. Tanta paura, preoccupazione e anche rabbia, lo capisco, perché anche io sono montefortese e vivo le stesse emozioni. Ma noi siamo donne e uomini di grande coraggio, determinazione e laboriosità e non molleremo così facilmente. Ringrazio i vigili del fuoco e i soccorsi che sono intervenuti con tempestività ed efficienza. Ringrazio tutti i volontari che si sono rimboccati le maniche e, tra fango e acqua, ci hanno aiutato a rimuovere ostacoli e aiutare le persone in difficoltà. Un grazie al Prefetto di Avellino, la dott.ssa Paola Spena, alle autorità militari e alle forze dell’ordine provinciali che mi hanno chiamato, assicurandomi collaborazione e aiuto. Ho convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) per valutare la situazione ed elaborare un piano di intervento rapido ed incisivo. A tal proposito, vi invito a segnalarci tutte le difficoltà e le problematiche che state vivendo in queste ore, perché stiamo organizzando una serie di interventi di ripristino e pulizia delle strade e dei quartieri, a partire dalle prime ore di domani mattina. Io, tutta l’Amministrazione comunale e tutti i dipendenti, continueremo a lavorare incessantemente e a monitorare la situazione anche nelle prossime ore, quando potrebbero esserci ulteriori fenomeni temporaleschi. A tal proposito, vi invito nuovamente alla massima prudenza”, ha scritto, ieri, sui social il sindaco Costantino Giordano.

I VIDEO DEI DANNI