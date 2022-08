A Marano si fa festa con il Lotto, gioca pochi euro e ne vince oltre 13mila

Il Lotto premia la Campania: a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, riporta Agipronews, è stata realizzata una vincita da 23.750 euro, mentre a Marano di Napoli sono stati vinti 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall’inizio dell’anno.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Arzano. Gioca pochi euro e ne vince 45mila, centrato il terno secco al Lotto [ARTICOLO 27/07/2022]

Arzano si piazza sul podio dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, è stato centrato un terno da 45mila euro (5-36-60), oltre a un’altra vincita da oltre 6mila euro a Forino, in provincia di Avellino, che porta il bottino complessivo della regione a oltre 51mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 600 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto e 10eLotto, la Sicilia grande protagonista dell’ultima estrazione

È la Sicilia la regina dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Delle dieci vincite più alte, ottenute nell’ultimo concorso, al Lotto ben 6 sono finite nella regione.

Ancora meglio al 10eLotto dove nella top 10 dei premi pagati nell’ultima estrazione, ben 4 sono stati vinti da appassionati siciliani.

In particolare al Lotto da evidenziare la vincita di oltre 11mila euro finita a Catania, grazie al terno secco 30-50-87, centrato sulla ruota di Milano con una giocata di 2,50 euro.

A Menfi, in provincia di Agrigento, invece vincita di 9.500 euro con il terno 2-13-67 uscito sulla ruota di Palermo. In questo caso la giocata era stata di 4 euro divisi equamente sulle sorti di ambo e terno.

Di 8.750 euro la vincita ottenuta invece a Comiso, in provincia di Ragusa, con il terno 2-11-77 sul compartimento di Palermo – riporta l’Agenzia Agimeg.

Al 10eLotto invece la vincita più importante è stata centrata a Lentini, in provincia di Siracusa, grazie ad una giocata di 10 euro che ha permesso un premio di 7.500 euro.

A Capo d’Orlando, in provincia di Messina, doppia vincita da 6mila euro con una stessa giocata di 4 euro sui numeri 81-84-85-88-89-90.

Infine, a Partinico (Palermo) altra vincita di 6mila euro sempre con una spesa di 4 euro.