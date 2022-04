“Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”, minacce di morte al Ministro Luigi Di Maio

“Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”. È solo una delle tante minacce di morte contro Luigi Di Maio pubblicate da alcuni utenti online su Telegram e su vari social. “Ti faranno fuori”, “Crepa bastardo” e “Di Maio con una spranga nel cervello”, scrivono ancora contro il ministro degli Esteri alcuni utenti che nella loro foto del profilo hanno la lettera Z, simbolo di chi appoggia la Russia per l’invasione dell’Ucraina. “È inaccettabile che ci siano persone che possano permettersi di lanciare queste minacce. Al ministro Di Maio va il massimo della solidarietà e del nostro sostegno”, dice il president del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Nei commenti contro Di Maio vengono rilanciati anche i post pubblicati sul suo profilo social dal ministro e diversi articoli di giornale. Dall’inizio della guerra Di Maio ha preso posizioni nette di condanna contro la guerra di Putin in Ucraina

”Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al ministro Di Maio per le inaccettabili minacce ricevute sui social, in un momento di grave crisi internazionale che lo vede impegnato nello svolgimento di delicate funzioni istituzionali”, ha dichiarato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Il fatto che Di Maio sia preso di mira è il frutto del lavoro che sta svolgendo in queste settimane per far prevalere la via diplomatica e per il cessate il fuoco”, dicono i deputati e le dpeutati del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri e Politiche Ue. “Nello stesso momento – proseguono – il nostro ministro sta condannando fermamente l’aggressione russa schierandosi al fianco della popolazione ucraina. Dobbiamo far fronte comune per isolare chi semina morte e terrore. Saremo più forti di ogni minaccia”.

E dal Pd il senatore Andrea Marcucci sottolinea: “Di Maio agli occhi degli odiatori è un nemico per la sua chiarissima posizione a favore dell’Ucraina e dell’Ue”.

Il consigliere Metropolitano di Napoli Salvatore Pezzella: “A Luigi, in qualità di Consigliere della Città Metropolitana, esprimo tutto il mio sostegno e la mia vicinanza, umana e istituzionale. In un momento così grave e delicato per l’Europa e per l’umanità tutta, dobbiamo insieme compiere ogni sforzo per la pace. E la violenza, le minacce, sono sempre nemiche della pace. Bisogna continuare a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco. Non saranno le minacce a fermare l’azione del Ministro Di Maio di condanna della guerra di Putin”.