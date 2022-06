Qualiano. “Ho sparato per difendermi non per vendicarmi”, Bevilacqua svela i motivi dell’agguato

Ha ammesso di aver sparato, seppur puntando l’arma verso il basso, ma di averlo fatto per paura di essere aggredito, e non per vendicarsi. Si è difeso così, nel corso dell’interrogatorio sostenuto davanti al Gip di Napoli Nord Vera Iaselli, il 37enne Marco Bevilacqua, fermato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica dopo aver ferito a colpi di pistola quattro giovani all’esterno di un bar di Qualiano, nel Napoletano.

Bevilacqua si è procurato l’arma poco prima, rapinandola ad una guardia giurata, che è stata minacciata con il coltello. Il giudice ha deciso per la convalida del fermo con emissione di ordinanza in carcere, e il 37enne, difeso dall’avvocato Nunzio Mallardo, è dunque rimasto all’istituto di reclusione napoletano di Poggioreale con accuse gravi: tentato omicidio plurimo, rapina aggravata, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco.

Difeso dall’avvocato Nunzio Mallardo, il 37enne ha sostenuto di essere arrivato davanti al bar di via Fratelli Rosselli e, temendo un’aggressione come era capitato già qualche giorno prima, ha rapinato una guardia giurata della pistola e, con la stessa, ha aperto il fuoco. Non verso i quattro ragazzi, che ha spiegato di non conoscere, ma per terra senza rendersi conto di averli feriti. Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli ha poi convalidato il suo fermo in carcere. Nei prossimi giorni, l’avvocato Mallardo potrebbe invece richiedere la misura degli arresti domiciliari per Bevilacqua di fronte ai giudici del Riesame.

Dei quattro ragazzi feriti, resta ancora in pericolo di vita Michele Di Palma, 18 anni compiuti lo scorso 26 maggio: il giovane è ricoverato in ospedale e si trova in coma farmacologico. Per Castrese D’Alterio, anche lui 18 anni, i medici hanno invece escluso il pericolo di vita, ma resta in ospedale. Gli altri due feriti sono Nicola Di Palma, 19 anni, fratello di Michele, e Bernardo Falco, 18 anni, non sono in pericolo di vita; il primo è stato operato ed è ricoverato in osservazione, l’altro è stato medicato e dimesso.