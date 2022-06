Scuola in Campania: ufficiali le date d’inizio e fine anno scolastico 2022/23

L’anno scolastico 2021-22 ancora deve giungere al termine, ma inevitabilmente già si pensa al prossimo. Infatti, la Regione Campania ha emanato la delibera per l’approvazione del nuovo calendario scolastico 2022/2023 per le scuole di ogni ordine e grado della regione.

La date ufficiali di inizio e conclusione dell’anno scolastico 2022-23 in Campania

La data ufficiale d’inizio dell’anno scolastico è designata per il martedì 13 settembre, come l’anno scorso. La normativa nazionale consiglia come data d’inizio il 12 settembre, quindi gli alunni campani torneranno tra i banchi appena 24 ore più tardi. Mentre l’anno scolastico si concluderà l’8 giugno 2023. Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.

Il calendario regionale della scuola: i giorni di lezione totali e le feste

Il calendario scolastico regionale della Campania definisce non solo le date di inizio e termine delle lezioni. Sono, infatti, indicati anche i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche. Con il vincolo di prevedere almeno 200 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche. L’importante è che ciò avvenga garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.

Un anno all’insegna della rinascita e – si spera – senza Covid

Un nuovo anno che, si spera, sia all’insegna della rinascita e permetta di lasciarsi alle spalle la difficile parentesi della pandemia Covid. E che renda liberi gli studenti di tornare nelle classi senza le mascherine, ancora oggi obbligatorie anche per gli esami delle scuole medie e della maturità.