Saldi estivi in Campania, ufficializzate le date di inizio e fine degli sconti

La giunta regionale della Campania ha appena stabilito la data d’inizio dei saldi estivi: così come l’anno scorso, anche quest’anno si potrà approfittare dei prezzi al ribasso a partire da inizio luglio.

La data di inizio saldi 2022 in Campania: la decisione della giunta regionale

Secondo quanto riportato dal sito internet di Confcommercio, la giunta regionale ha designato come data d’inizio dei saldi estivi 2022 il 3 luglio, la stessa del 2021. La data “consigliata”, a livello nazionale è invece quella del 2 luglio. Dunque in Campania si partirà appena 24 ore dopo, come previsto dalle normative. E’ infatti consentito alle singole regioni di spostare (seppur nei limiti) la data esatta di inizio saldi.

Quanto dureranno gli sconti? La scelta sarà dei negozianti

Se la data di inizio saldi corrisponde al 3 luglio, non è altrettanto definita quella del termine. Infatti, la regione ha disposto che per i commercianti sarà possibile vendere la merce a prezzi scontati per i successivi 60 giorni: quindi fino al 31 agosto. Lasciando, tuttavia, ai negozianti la discrezionalità di terminare anche prima, purché la merce non in saldo sia chiaramente distinta da quella ancora scontata.

Divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti al periodo di sconti

In conclusione, come riporta il sito di Confcommercio, in Campania sono possibili vendite promozionali a partire dal 3 luglio per i successivi 60 giorni. Mentre, almeno per ora non c’è alcuna indicazione in merito al divieto di applicarle nei 30 giorni precedenti l’inizio dei ribassi estivi. Anche se la normativa nazionale prevede il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro in su.