Stamattina si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Qualiano al Maresciallo Capo Pasquale Bilancio. La cerimonia è iniziata sulle note dell’Inno di Mameli. Poi, sono seguite le parole del presidente del Consiglio Salvatore Onofaro e del sindaco Raffaele De Leonardis. Il discorso del maresciallo Bilancio ha fatto raggiungere l’apice delle emozioni. Ha dedicato alla comunità qualianese parole toccanti ripercorrendo i suoi nove anni di servizio.

Le operazioni del maresciallo capo Pasquale Bilancio a Qualiano

Il Maresciallo Capo Pasquale Bilancio è arrivato a Qualiano il 31 ottobre 2012. Nei 9 anni in cui ha prestato servizio ha operato ben oltre 1000 arresti e circa 6.000 denunce. Con interventi mirati ed indagini accurate, ha operato il sequestro di circa 700 discariche abusive e siti contaminati. Resta indelebile il ricordo dello sgombero del campo rom denominato “Aprovitola”, in sinergia con la Prefettura. Particolare impegno è stato dimostrato durante i due anni di emergenza sanitaria. Un grosso contributo è stato fornito soprattutto riguardo la cultura della legalità. I Dirigenti dei circoli didattici hanno sempre promosso iniziative con gli alunni di concerto con i Carabinieri. Queste effettuate sempre con la presenza costante del Maresciallo Bilancio. Nella battaglia contro la criminalità organizzata, il maresciallo ha lavorato in prima linea sgominando diversi clan camorristici. Ha combattuto il crimine del taglieggio verso gli esercizi commerciali, consigliando tanti commercianti.

La decisione del conferimento della cittadinanza onoraria al maresciallo Pasquale Bilancio

Approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al maresciallo Pasquale Bilancio. Le parole dell’amministrazione di Raffaele De Leonardis: “Questa amministrazione ritiene doveroso dover tributare formale riconoscenza al Mar. ca Pasquale Bilancio. Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene per il senso civico, l’impegno e la fondamentale attività svolta. Per lo spirito di sacrificio ed abnegazione messi a disposizione della comunità. Tutto al fine di garantire il controllo del territorio e rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza dei cittadini”.