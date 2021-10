Accusati di estorsione ai danni di una ditta, entrambi assolti perchè il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Napoli Nord nei confronti di Luigi Nuvoletto e Angela Paolo, marito e moglie di Marano (entrambi difesi dall’avvocato Mario Griffo).

I due, secondo l’accusa, avrebbero stipulato con l’azienda di Pastorano un contratto per la fornitura, in conto visione (cioè in prova finalizzata all’acquisto), di arredo bar ed attrezzature per la ristorazione. Il contratto prevedeva che al termine di un anno dalla consegna i beni sarebbero dovuti essere acquistati oppure riconsegnati.

Trascorso un anno e non avendo ricevuto il pagamento i titolari dell’azienda di Pastorano si recarono presso il locale, ubicato a Marano di per farsi restituire la merce. Al loro arrivo però Angela Paolo, misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, si rifiutò di consegnare gli arredi. “Non dovete caricare niente – disse alle vittime – Dovete andare via. Mio marito è stato già in galera perchè stava uccidendo un carabiniere e non vado in azienda altrimenti mi devo compromettere. Io appartengo alla famiglia Nuvoletta”.

Ma a seguito del processo, grazie all’argomentazione della difesa, è stata dimostrata l’estraneità dei due.