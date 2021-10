Dopo quello di Qualiano un altro focolaio covid in una scuola a Nord di Napoli. Secondo quanto si apprende, sono in tutto 8 gli alunni risultati positivi all’istituto Vittorio Alfieri di Marano. I bimbi contagiati sono tutti componenti di un’unica classe, nello specifico una quinta elementare. La dirigente scolastica ha immediatamente provveduto ad applicare il protocollo vigente: tutta la classe è stata messa in quarantena, e gli studenti al momento stanno frequentando le lezioni in DaD. Nessuno, tra i contagiati, sarebbe figlio di genitori no vax A riportare la notizia è Il Mattino.

Focolaio Covid nella scuola di Qualiano, il sindaco: “Prolungato il periodo di chiusura”

Dopo la positività al Covid di 20 bambini e 5 insegnanti, è stato disposto dall’Asl locale il prolungamento della chiusura della scuola Di Giacomo-Santa Chiara a Qualiano. A riportare la notizie è proprio il sindaco Raffaele De Leonardis. “Dopo diverse positività al covid riscontrate tra gli alunni della Di Giacomo-Santa Chiara, l’iniziale provvedimento di sospensione delle attività in presenza prevedeva il ritorno in classe lunedì 25 ottobre. La sospensione della didattica in presenza viene, invece, prolungata fino al 30 ottobre per le classi dell’infanzia e della scuola primaria, come prescritto dall’ASL. Solo le medie rientreranno in classe lunedì 25 ottobre”.

“La decisione è presa a tutela di bambini e familiari. Si attendono ulteriori accertamenti per verificare altre eventuali positività che potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni”.