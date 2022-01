Quarto in lacrime per Francesco, lo chef stroncato da un malore nel Casertano

Quarto in lacrime per Francesco Michalette, il 57enne deceduto ieri nel Casertano a causa di un malore. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti, che in queste ore lo ricordano con enorme affetto sui social. Grande appassionato di ciclismo, Francesco è morto facendo ciò che amava. Come riportato da Edizione Caserta, si era messo in sella della sua bici partendo dal litorale fino al litorale flegreo. Ad un certo punto, poi, la tragedia: il 57enne si è accasciato al suolo colpito da un malore. A nulla sono valsi purtroppo i soccorsi. Oggi la Procura dovrà decidere, di fronte ad un decesso per cause naturali, se disporre ulteriori esami (compresa l’autopsia) o restituire la salma ai familiari per i funerali.

Il Gruppo Ciclistico Angels Flying, l’associazione cicloamatoriale con la quale si allenava, sui social scrive: “Buonasera Angeli, purtroppo oggi si è consumato un dramma si è spento il nostro amico Francesco Michalette ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari R.I.P amico nostro”.