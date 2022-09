Quindicenne pestato brutalmente a Teano, più di 10 bulli ad aggredirlo

Attimi di paura a Teano per una rissa, l’ennesima che vede coinvolti giovanissimi. È accaduto nella serata di sabato 10 settembre, quando un quindicenne che si trovava in compagnia di due suoi coetanei si è ritrovato vittima del branco: più di una decina di ragazzini, in gran parte minorenni, riversano tutta la rabbia contro l’adolescente come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Quindicenne brutalmente pestato a Teano, più di 10 bulli ad aggredirlo

Attimi concitati, di grande tensione, con qualcuno che ha provato a farsi sentire e a interrompere la violenza. Il 15enne è caduto più volte a terra ed è stato colpito con pugni e calci. Qualcuno ha allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza. Mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure alla vittima, gli inquirenti si sono messi alla ricerca degli aggressori, che nel frattempo si erano dileguati e hanno fatto perdere le tracce.

“Eravamo insieme a cena, giocavano a biliardo” le parole di un familiare della vittima, intenzionato a denunciare

Uno dei familiari della vittima ha denunciato l’accaduto affidando ai social un duro sfogo: “Eravamo insieme a cena, erano a giocare a biliardino, io lo so! Ma ci sono i testimoni e gli istigatori pagheranno perché il quindicenne e la sua famiglia credono nella legge e nella giustizia. Chi ha sbagliato pagherà”. Secondo la testimonianza raccolta dal 15enne, l’aggressione affonderebbe le radici più profonde. Il ragazzo avrebbe, infatti, confessato che il gruppo lo starebbe bullizzando da tempo. La violenza, quindi, sarebbe stata solo l’apice di una serie di angherie subite nei mesi.