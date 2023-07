Radio ufficiale del Napoli, Crc in pole: Raffaele Auriemma telecronista ufficiale

PUBBLICITÀ

Lo scorso 14 luglio, Kiss Kiss Napoli ha comunicato ufficialmente di non essere più la radio ufficiale del Napoli, in seguito alla dura nota arrivata dopo le esternazioni di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Walter De Maggio durante la presentazione delle nuove maglie, avvenuta il 10 luglio scorso sulla nave MSC World Europa.

CRC radio ufficiale del Napoli: i dettagli

A tal proposito, stando a quanto raccolto dai colleghi di CalcioNapoli24, pare essere in dirittura d’arrivo la trattativa tra la SSC Napoli e il gruppo Isaia, editore in ambito audiovisivo di CRC (sia radio che tv). Questa nuova partnership pare sia improntata principalmente sotto l’aspetto radiofonico, ma non si escludono anche possibili collaborazioni in ambito televisivo.

PUBBLICITÀ

La trattativa è ormai in via di definizione, si attendono però gli eventuale annunci ufficiali. Radio Crc può già presentare giornalisti sportivi come Raffaele Auriemma, Massimo D’Alessandro e Salvatore Calise.

La conduzione radiofonica delle partite potrebbe essere affidata proprio ad Auriemma, storico radiocronista e telecronista delle partite del Napoli, un ruolo che conosce molto bene. Fino alla scorsa stagione le radiocronache erano affidate a Carmine Martino.

I termini dell’accordo non sono ancora trapelati, ma si vocifera di un possibile accordo pluriennale. La voce ufficiale delle radiocronache dovrebbe essere affidata a Raffaele Auriemma, che dopo tanti anni tornerebbe a raccontare le gesta dei campioni azzurri tramite un mezzo di comunicazione a lui molto familiare.