Imperiale vicino all’estradizione in Italia, accolta la richiesta della Procura

Raffaele Imperiale sta per tornare in Italia, infatti, sarebbe stata accolta la nuova richiesta di estradizione presentata da parte della Procura di Napoli al governo degli Emirati Arabi. La notizia è stata ripotata da Il Mattino. Il super-narcos dovrà scontare una condanna definitiva a poco meno di 5 anni per traffico di droga in Italia. Pena ridotta alla luce della sua collaborazione nel recupero dei famosi 2 quadri Van Gogh rubati ad Amsterdam. Le opere d’arte furono nella villa dei genitori di Imperiale alle periferia di Castellammare di Stabia.

Imperiale comprò 2 quadri di Van Gogh con i soldi ‘sporchi’ della cocaina

Il patrimonio illecitamente accumulato da Raffaele Imperale gli permetteva di acquistare sul mercato nero due dipinti di Van Gogh di valore inestimabile. Quadri rubati nel 2002 ad Amsterdam e ritrovati dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli in una vecchia villa a Castellamare di Stabia nel 2016. Dunque si trattò di due opere del pittore Vincent Van Gogh, che il 7 dicembre 2002 vennero trafugate dal museo Van Gogh di Amsterdam. Opere d’arte ritrovate n una vecchia villa a Castellamare di Stabia nel 2016.

I QUADRI SONO AUTENTICI

Si tratta di due dipinti ad olio: “La chiesa riformata di Nuenen” (1884) e “Vista della spiaggia di Scheveningen” (1882). Le tele appartengono al primo periodo “olandese” del pittore e sono ritenute di valore inestimabile. Si tratta di due opere d’arte considerate tra le più ricercate al mondo (inserite dall’F.B.I. tra le “top ten art crimes”). Confermata l’autenticità, a seguito degli accertamenti immediatamente effettuati da esperti di livello internazionale e prima di procedere ai successivi adempimenti con le Autorità olandesi.