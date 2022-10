Colpo in banca a Napoli, rapinatori in fuga con 250mila euro

Oggi pomeriggio si è verificato una rapina in banca a Napoli. Come riporta Fanpage si tratterebbe di 250mila euro rubati dalla sede Bper di Corso Amedeo di Savoia. Il gruppo di banditi, probabilmente formato da 3 o 4 persone, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato da un buco durante l’orario di chiusura. Avevano di martelli e pistola.

Dunque i malviventi si sarebbero fatti consegnare i soldi e poi sono fuggiti con la refurtiva. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo, squadra mobile e polizia scientifica. Gli agenti stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto e sono sulle tracce dei rapinatori.

LA RAPINA E LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE

“Un altra rapina, un altro furto a Capodimonte in pieno giorno. Poco fa a Capodimonte precisamente in via Corso Amedeo di Savoia 243 in pieno centro cittadino si è consumata l’ennesima rapina. Ricordo che qualche mese fa toccò ad un centro scommesse ora invece alla banca Bper. Sempre qualche mese fa ci fu un brutto episodio sfociato dai giornali nazionali dove due sorelle aggredite con dell’acido. Da tempo oramai chiediamo più controlli ma non solo, chiediamo che venga”, scrive il consigliere della Terza Municipalità, Carlo Restaino