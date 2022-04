Colpo da 160mila euro in posta, banda in fuga sul Litorale Domizio

Una banda di assalitori ha compiuto un colpo di 160mila euro all’ufficio postale in via San Rocco a Castel Volturno. Il gruppo è entrato in azione a volto scoperto incurante della presenza di telecamere di videosorveglianza. I malviventi hanno agito nell’orario di apertura dell’ufficio postale, dunque hanno minacciato i dipendenti allo sportello imponendo l’immediata consegna dei soldi delle cassa.

Nella zona c’era molta gente per strada ma il colpo è durato pochissimi secondi. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone, compresi i ‘pali’ che controllavano la zona, si è data poi alla fuga facendo. Sull’assalto indagano le forze dell’ordine che stanno raccogliendo anche le informazioni da coloro che erano presenti.