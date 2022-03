Sei rapine in quattro mesi, chi sono i due baby ras catturati a Fuorigrotta

Erano diventati il terrore dei commercianti di Fuorigrotta. Secondo la Procura avrebbero messo a segno ben sei colpi nel giro di quattro mesi. E così questa mattina i carabinieri della Stazione di Napoli Fuorigrotta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti del 24enne Antonio De Monte e del 23enne Umberto Canzano. De Monte, in particolare, è considerato vicino ad ambienti collaterali al clan Troncone, sodalizio egemone nell’area. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. L’indagine condotta dai militari della locale Stazione e coordinata dalla Procura di Napoli, ha permesso di ricostruire il grave quadro indiziario sussistente nei confronti dei due indagati in relazione a 6 episodi delittuosi, avvenuti, mediante l’uso di armi, da luglio a ottobre del 2020, in danno di altrettanti esercizi commerciali del quartiere Fuorigrotta, per una refurtiva pari a 13.600 euro circa in contanti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari: spetterà adesso ai loro legali dimostrare l’eventuale loro estraneità ai fatti.