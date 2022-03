McDonald’s chiude in Russia, coda chilometrica di auto per l’ultimo hamburger [Video]

McDonald’s ha annunciato, almeno temporaneamente, la chiusura di 850 dei suoi punti vendita in Russia, Per questo motivo ieri, nell’ultima sera di apertura, centinaia di cittadini di Mosca si sono messi in coda per un panino. Il traffico di auto era chilometrico.

La decisione della multinazionale è legata al pressing proprio sul colosso degli hamburger, rimasto aperto in Russia nonostante l’invasione dell’Ucraina. La scelta ha causato non poche critiche a McDonald’s, specie sui social media, dove molti utenti hanno contestato la scelta.

I grandi marchi internazionali scappano dalla Russia. Dopo la fuga di Ikea, lo stop ai servizi Apple, Mastercard e Visa, anche altre multinazionali come Coca Cola, Pepsi, McDonald’s e Starbucks lasciano il Paese di Putin. Un impatto notevole per tutti i punti vendita, per i 62mila dipendenti, con una cessazione delle attività a tempo di fatto indeterminato, per ora.

Il colosso Coca Cola commenta così: ”I nostri cuori sono vicini alle persone che stanno subendo gli effetti inconcepibili di questi tragici eventi in Ucraina”. ”Continueremo a monitorare e valutare la situazione – si legge – man mano che le circostanze si evolvono”.

E Pepsi: ”La Pepsi-Cola è entrata nel mercato al culmine della Guerra Fredda e ha contribuito a creare un terreno comune tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Tuttavia, visti gli orribili eventi accaduti in Ucraina, annunciamo la sospensione della vendita di Pepsi-Cola e dei nostri marchi globali di bevande in Russia, tra cui 7Up e Mirinda. Sospenderemo inoltre gli investimenti di capitale e tutte le attività pubblicitarie e promozionali in Russia”.