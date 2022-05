Rapine a mano armata a Napoli, banda all’assalto dei motorini. Ieri sera, intorno alle 23:15, in piazza Municipio, 5 persone a bordo di 3 scooter avrebbero avvicinato un uomo a bordo di un altro motociclo. Pistola puntata avrebbero rubato il veicolo, scappando per le strade limitrofe.

Dopo 15 minuti, ancora 5 persone a bordo di 3 scooter, in Via Nuova Marina, avrebbero portato via il motociclo a Gianfranco Wurzburger, presidente Assogioca, in sella con il figlio undicenne. Anche in questo caso sarebbe spuntata una pistola.

Su entrambi gli eventi sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Centro e del nucleo radiomobile di Napoli. Lo scooter di Wurzburger è stato rinvenuto in mattinata a Volla, in via Palazziello, durante un servizio di pattuglia. Sarà restituito. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i rapinatori.