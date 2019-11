Ipotesi abolizione reddito di cittadinanza, il ministro dell’Economia smentisce e rilancia

Il reddito di cittadinanza “sarà confermato” dal nuovo governo che condurrà “una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali” che “può aiutare a migliorarlo”. Lo ha dichiarato il neo ministro Pd all’Economia Roberto Gualtieri che, invece, boccia definitivamente la flat tax: “Assolutamente sì, archiviata, non la faremo mai”, precisa.

E’ “finalmente stato pubblicato il tanto atteso decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri” relativo ai “Paesi da cui è ‘oggettivamente impossibile’ ottenere la documentazione attestante i patrimoni immobiliari, reddituali e le condizioni familiari nel Paese di origine” per gli stranieri che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza. Così l’ Asgi , Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, accoglie la notizia del superamento di fatto della discriminazione di persone immigrate, escluse fino a oggi dal beneficio del reddito di cittadinanza. L’associazione nei mesi scorsi, attraverso i suoi avvocati e giuristi, già nei mesi scorsi, aveva lamentato con varie azioni, tra cui il deposito di un ricorso al Tribunale di Milano, il blocco da parte dell’Inps dell’esame delle domande degli stranieri residenti in Italia per assenza del decreto.