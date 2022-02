Resta in cella lo specialista delle rapine di fedi nuziali, almeno 5 colpi in provincia di Napoli

Resta in carcere un 55enne gravemente indiziato di più rapina: era stato arrestato in flagranza lo scorso 15 settembre, all’esito di uno specifico servizio di osservazione dei carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, per aver sottratto una sua fede nuziale, minacciando il malcapitato con una pistola e scappando a bordo di uno scooter con una targa artefatta. Una volta individuato e identificato, i militari hanno indagato e individuato altri 25 episodi avvenuti tra il settembre 2020 e il settembre 2021, nella zona ricompresa tra i comuni di Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. L’analisi dei locali sistemi di video sorveglianza e le altre tracce emerse durante l’attività investigativa hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei suoi confronti: finito sotto accusa per altre 5 rapine, tutte con il medesimo modus operandi.

Rapina con la pistola la fede nuziale ma cade dallo scooter: arrestato

A bordo di scooter ruba la fede nuziale a un uomo e poi cade al suolo e viene arrestato. L’ episodio è accaduto a Massa di Somma. Protagonista un 55enne residente nel vicino comune di Cercola che, violando l’alt imposto dai carabinieri in via Paparo, impegnati in un servizio di controllo del territorio, è fuggito per qualche metro perdendo il controllo dello scooter.

L’uomo era somigliante a un rapinatore più volte denunciato. Indosso aveva una pistola scacciacani con sette colpi a salve nel caricatore e una fede nuziale. L’anello, hanno ricostruito i militari, era stato appena rubato sotto la minaccia dell’arma ad un 48enne di San Sebastiano al Vesuvio. La vittima, che nel frattempo aveva raggiunto la Stazione dei Carabinieri per denunciare i fatti, ha potuto così riottenere l’anello a cui era legato. Il 55enne arrestato è stato condotto al carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.