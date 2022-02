Quarto in lacrime per Maria, la giovane mamma lascia il figlio e il marito

La morte di Maria Guido ha sconvolto la comunità di Quarto. La giovane mamma sarebbe deceduta dopo un aver accusato un malore, gettando nel dolore la sua famiglia. I funerali della 32enne si terranno stamattina alle ore 11 nella Parrocchia di San Castrese a Quarto. Maria lascia il marito Dario e un figlio piccolo.

LE DEDICHE PER MARIA

Sono tantissime le dediche social per la giovanissima Maria. “Stamattina come sempre apro Facebook e mentre scorro la home, leggo un post che mi ha gelata. Per un attimo la mia mente si è fermata, non riuscivo a credere a ciò che stavo leggendo, una ragazza che ho conosciuto anni fa. Il sabato era un appuntamento fisso per i tuoi capelli. Per quello che ti ho conosciuto posso dire che eri una ragazza umile, dolce, premurosa che amava la vita. Non ci sono parole. Non doveva succedere proprio a te, che avevi una vita davanti. Dovevi crescere il tuo piccolino!”, scrive l’amica Giusy.

” Mi chiamavi Fratellone, i nostri anni più belli e spensierati. L’infanzia e l’adolescenza li abbiamo passati insieme. Da “grandi” invece.. da vicini di casa. Venticinque anni è passa di amicizia fratellanza e rispetto. Io e te è le nostre famiglie. Buongiorno Manuuu ogni mattina… Ti chiedo solo di dare tanta forza alla tua famiglia papà, mamma Patrizia, Daniele e Corrado Guido ma soprattutto al mio amico fraterno Dario Iapicca il tuo unico amore, è al mio amichetto “speciale” il tuo Cucciolone … “Fratm Alessio”. Sarai nei nostri cuori Mari’ e resterà sempre vivo il tuo ricordo in casa Lazzarotti, angelo bello. Salutami Nonna Tetta, Tvb Assaj amica sorellina mia Maria Guido 😭❤”, scrive Emanuele.