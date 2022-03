Napoli. “Impossibile, non ci credo!”. Mancia da quasi mille euro al rider, la banconota scoperta dopo 9 mesi

Quando dopo nove mesi ha ritrovato quella banconota sotto la sella del motorino ed ha capito quanto valesse, non ha creduto ai propri occhi. Una storia curiosa e particolare quella raccontata da Cristofaro, un rider di Napoli. I fatti risalgono allo scorso luglio. L’uomo, come ogni giorno, era a lavoro. Riceve la chiamata di una consegna di alcune pizze all’Hotel Romeo. Ritira le margherite e si reca alla destinazione, dopo alcuni minuti di attesa si presenta un uomo tra i 50 e 60 anni, una persona comune. Il rider gli cede il suo ordine e lui paga il totale. Il lavoratore gli dà il resto in euro e riceve la mancia con un dollaro americano. Lui non fa molta attenzione a quella banconota, la ripone sotto la sella del motorino come se fosse un ricordo-portafortuna e continua a lavorare.

“Mi incammino verso lo scooter, incuriosito guardo la banconota e tra me e me mi dico è molto bella la terrò come un portafortuna”, racconta Cristofaro. “Apro il vano sotto sella del mio scooter e la ripongo nel portadocumenti”. Le giornate lavorative continuano ed i mesi scorrono. È il 18 Marzo 2022 una giornata particolare per il rider perché entra in vigore la legge d’obbligo di registrazione al Reve per i veicoli in Italia con targa estera.

“La sera nel prelevare dal vano sotto sella i documenti del motorino per effettuare questa pratica per le targhe estere guardo più attentamente la banconota e capisco che non è una qualunque ma una banconota di mille dollari da collezione, datata anni ’30 e ritirata nel 1960 dal commercio”.

Nello specifico si trattava di una Banconota Stati Uniti 1000 dollari SPL Grover Cleveland da 1000 dollari degli Stati Uniti 1934, qualità SPL, rappresenta Grover Cleveland”.

A quel punto il rider ha cambiato la banconota in negozio di cambio valute a Napoli. Al rider viene corrisposta la somma di 850 euro. “Per 9 mesi ho tenuto quella banconota sotto la sella, sono ancora incredulo. Ricorderò per sempre questa storia”, racconta il rider.

Non sa chi fosse quella persona che gli ha donato quella banconota, non lo ha più rintracciato. Ma a distanza di tempo ci tiene a ringraziarlo per il generoso gesto.