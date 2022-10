Rischio nucleare, la Protezione civile diffonde i documenti: “Cosa fare per mettersi al sicuro”

È stato diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile il documento tecnico di riferimento per la definizione dei contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, per la cui redazione il DPC si è avvalso del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto dal comma 1 dell’articolo 197, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.10.

Rischio nucleare, la Protezione civile diffonde i documenti

Tale documento fornisce indicazioni circa l’indirizzamento degli enti interessati ai diversi livelli e dei comuni rispetto alle attività di informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano succitato, e indica quali debbano essere i contenuti minimi dell’informazione alla popolazione in caso di emergenza, quali i provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e il comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. Obiettivo prioritario è quello di informare tempestivamente la popolazione che rischia di essere coinvolta o è interessata da un evento radiologico/nucleare, già a partire dalla fase di preallarme, in modo tale da evitare o contenere al massimo le reazioni imprevedibili.

Il lavoro comprende i contenuti tecnico-scientifici sul rischio radiologico e nucleare utili per le Autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta ed è articolato in due parti. Assieme al documento tecnico, che comprende anche una parte dedicata ai rapporti con i media, ne è stata pubblicata anche una sintesi semplificata divulgativa finalizzata a rendere i contenuti direttamente fruibili anche al più vasto pubblico.

Rischio nucleare, ora anche Kim minaccia: ”Pronti a colpire con armi atomiche”