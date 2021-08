Rissa tra famiglie di Napoli ad Agropoli, identificati i partecipanti

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli diretti dal Capitano Fabiola Garello hanno identificato donne e uomini partecipanti alla lite tra famiglie napoletane del 16 agosto. I militari dell’Arma hanno deferito questi ultimi all’Autorità giudiziaria per rissa aggravata. «Un importante ausilio alle indagini è venuto dai filmati dell’impianto di videosorveglianza comunale e quello di privati», sono le parole del sindaco Adamo Coppola.

Ieri mattina ancora una rissa

I carabinieri, però, sono intervenuti anche all’alba di ieri per sedare una rissa. In questo caso i militari hanno identificato 5 ragazzi non del posto e 2 appartenenti alla locale comunità rom.

«Anche in questo caso, tutti deferiti alla competente autorità giudiziaria per rissa aggravata. A dimostrazione che l’attenzione è massima e i controlli ci sono: alle risse sono seguiti i provvedimenti del caso da parte delle forze dell’ordine. Devo quindi contraddire chi parla di assenza di sicurezza ogni qualvolta accadono episodi del genere. E i fatti dimostrano quanto sia importante per questa Amministrazione la sicurezza, visti gli atti messi in campo per la costruzione del Commissariato di Polizia e del nuovo edificio che dovrà ospitare il Comando Compagnia Carabinieri».