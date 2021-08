Alligatore si ribella e morde addestratrice, visitatore la salva a mani nude

Addestratrice stava dando da mangiare a un alligatore di 2 metri, usato per uno spettacolo di intrattenimento, di fronte a bambini che festeggiavano un compleanno. La donna, che lavora nello zoo in Usa, improvvisamente è stata attaccata dal rettile che è scattato come un fulmine, mentre poco prima galleggiava in acqua placido.

In un attimo si è ribellato alla sua addestratrice, uscendo fuori dall’acqua, e si avventato sulla donna, sotto gli occhi attoniti dei bambini. L’alligatore, che fortunatamente non è ancora adulto, l’ha presa tra le fauci per la mano e l’ha trascinata con sé. A quel punto un visitatore senza pensarci due volte si è gettato in acqua e , stretto l’alligatore tra le braccia, ha cercato di aprire quelle fauci taglienti per liberare la mano della donna. Le telecamere installate nello zoo riprendevano la scena. Operazione che, dopo diversi minuti e tentativi e con una buona dose di coraggio, è riuscita.

SALVATA DALL’ALLIGATORE

La donna riusciva a mantenere la calma dopodiché le fauci del rettile si sono allentate. L’addestratrice Lindsay Bull è riuscita a lasciare il recinto, aiutata da altri due visitatori. L’alligatore probabilmente avrebbe strappato il braccio della caregiver se Donnie Wiseman, il visitatore coraggioso dello zoo, non fosse intervenuto. La donna, ha dovuto subire un intervento di chirurgia ricostruttiva alla mano.

Dall’ospedale dove è ricoverata, ringrazia il coraggioso visitatore per aver contribuito a salvarle il braccio e forse la sua vita. Si potrebbe dire che se l’è cavata, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Anche se questa addestratrice ci sa fare con i rettili, non possiamo fare a meno di avere paura per lei mentre guardiamo il video. Lindsay Bull è stata morsa da un alligatore allo Scales and Tails Zoo il 14 agosto, mentre si preparava a dargli da mangiare. Ecco il video che fa sudare freddo: