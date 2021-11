Rissa tra calciatrici alla partita Salernitana-Villaricca: volano calci e spinte

Sabato una furiosa rissa tra calciatrici è scoppiata durante la partita tra Salernitana e Villaricca, del campionato femminile d’eccellenza. Il match è terminato 3-2 per le squadra femminile che giocava in casa. Le immagini riprese dai telefonini dagli spettatori sugli spalti hanno fatto il giro del web, infatti, si vedono spintoni, urla e calci volanti. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Fanpage, la lite sarebbe nata a seguito di un calcio di rigore segnato dal Villaricca.

Dopo il goal sarebbe nato un battibecco tra la calciatrice 17enne che aveva segnato e l’avversaria salernitana. Dopodiché l’atleta villaricchese sarebbe stata accerchiata e aggredita da alcune avversarie. Solo a quel punto sarebbero intervenuti gli allenatori, assieme alle altre compagne di squadra: tutti entrati in campo per quietare gli animi e riportare la calma. L’episodio ha allarmato molto le mamme che erano sugli spalti per assistere al match, infatti, alcune di loro hanno attaccato una calciatrice di Scampia.

IL VIDEO DELLA RISSA TRA LE CALCIATRICE PUBBLICATO DALLA PAGINA RISSE ITALIANE