Rissa sul campo da calcio a Mugnano, le società si accusano a vicenda

Rissa ieri allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano al termine del match di Prima categoria tra Villaricca e Carinola. L’allenatore della squadra Casertana Luigi Scagliarini è finito in ospedale, così come il presidente dei padroni di casa Nicola Tambaro.

Il comunicato del Villaricca Calcio

“Follia allo stadio ‘Vallefuoco’ di Mugnano di Napoli. Aggredito il presidente del Villaricca Calcio, Nicola Tambaro, mentre stava semplicemente guardando la partita di campionato (Prima categoria) contro il Carinola. E’ accaduto tutto all’improvviso: l’anziano patron della squadra di calcio giallorossa stava seguendo la gara lato spogliatoio, come sempre seduto su una sedia. Ad un certo punto, sul risultato parziale di 0-1, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, gli animi si sono surriscaldati.

Come spesso accade durante un incontro di calcio. Il presidente Tambaro, che vive questa passione da decine di anni, ha provato subito a calmare gli animi sottolineando anche all’allenatore del Carinola di riportare un po’ di tranquillità sul rettangolo di gioco anche perché comunque si tratta di una partita di calcio. Questa richiesta anziché riportare la calma ha scatenato la violenta rabbia anche del tecnico ospite che insieme ad alcuni giocatori si è scagliato contro il presidente Tambaro facendolo cadere dalla sedia, riportando delle ferite che sono state curate successivamente in ospedale dopo il ricovero necessario in seguito alla rissa. Il Villaricca Calcio condanna fortemente episodi di violenza del genere, soprattutto per una realtà che ha sempre garantito massima accoglienza e spirito di collaborazione con tutti gli altri club che sono stati ospitati al ‘Vallefuoco’ di Mugnano”.

La versione del tecnico del Carinola

“Alle calunnie e false dichiarazioni non ci sto. Abbiamo subito una vile aggressione da parte di dirigenti, giocatori e tifosi in quanto i cancelli erano aperti. […]. Sono stato 9 ore in ospedale e qualcuno si permette di incolparmi di quanto accaduto. […] Il calcio è altra cosa, Rispetto, lealtà, educazione cose che inculco ai ragazzi che alleno. Allego un paio di foto così da farvi capire la verità. Nessuno mi toglierà questa passione anche gente come quella incontrata oggi” scrive Luigi Scagliarini sui social, pubblicando un selfie sulla barella.