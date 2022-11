Droga tra Scampia e Secondigliano, condanne soft per ras vicini alla Vanella Grassi

Da trenta a otto anni di reclusione. Questa la decisione presa nei confronti di Bruno e Massimiliano Perrella, indicati come a capo di un gruppo satellite della Vanella Grassi, capace di commercializzare cocaina in grandi quantità. I due ras hanno visto fortemente ridimensionate le accuse a loro carico.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dai giudici del tribunale di Napoli (V sezione) che hanno condannato i Perrella a otto anni di reclusione a testa, Ivan Bonocore ha rimediato due anni, stesa condanna per Luigi Annicelli mentre la moglie di Massimiliano Perrella è stata assolta. In sintesi per i giudici gli episodi inerenti le azioni di spacco sono andate prescritte determinando così una forte riduzione di pena.