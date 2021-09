E’ scoppiata una furiosa rissa tra le mamme di due fidanzati a Torre del Greco. Una 15enne e l’amato, poco più grande di lei, hanno deciso sposarsi ma le famiglie si oppongono alla decisione dei giovani: vicenda che riporta alla mente la storia di Romeo e Giulietta.

Come riporta il quotidiano La Repubblica un fortuito incontro tra mamme, avvenuto in un negozio, ha innescato una lite con la minaccia di un coltello. Le donne sono finite in ospedale per le ferite causate dai calci e schiaffi a via Nazionale. La lite sarebbe dovuta proprio dalla relazione amorosa mal vista dalle mamme che si oppongono al matrimonio. È stata proprio l’accusa della mamma di lui, a scatenare la rissa. L’uso del coltello avrebbe potuto provocare anche tragiche conseguenze.

RISSA TRA FUTURE SUOCERE, L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco denunciavano a piede libero per rissa tre donne del posto: una 45enne che dovrà rispondere anche di e porto abusivo di arma da taglio e madre con figlia di 43 e 15 anni. I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in via nazionale. La 45enne – per futili motivi – ha litigato con le altre 2 donne, madre e figlia. Il litigio è sfociato in una vera e propria zuffa caratterizzata da schiaffi e graffi.

Durante le fasi concitate della rissa la 45enne estrare un coltello e minaccia le 2 che approfittano di un momento di distrazione e si allontanano a bordo del proprio scooter. I carabinieri arrivano giusto in tempo per fermare lo scooter, allertare il 118 e ricostruire la vicenda. Le protagoniste, medicate all’ospedale Maresca di Torre del Greco, ne avranno per 10 giorni a causa delle lievi lesioni riportate.

Rissa tra future suocere nel Napoletano, graffi e schiaffi prima del nozze della 15enne