Ritorno a scuola, parla il ministro Azzolina: “Il rischio zero non esiste”

Oggi il ministro dell’Istruzione è intervenuta nell’informativa al Senato. Lucia Azzolina ha parlato della ripresa dell’anno scolastico: “Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie. Sono stati mesi, quelli appena trascorsi, di intenso lavoro. In campo non c’è stato solo il Governo. Il Parlamento ha svolto un ruolo determinante“.

IL MONDO DELLA SCUOLA

“In queste settimane tutto il mondo della scuola e delle Istituzioni coinvolte si è mobilitato per raggiungere l’obiettivo della riapertura, attraverso le sue diverse diramazioni: Il Ministero dell’Istruzione, l’Amministrazione ministeriale, centrale e periferica, i dirigenti delle nostre scuole, gli Enti locali, le organizzazioni sindacali, le Associazioni di studentesse e studenti e genitori. – ha continuato Azzolina – C’è stato il massimo sforzo da parte di tutti per il conseguimento di un risultato che riguarda il Paese intero. Il confronto è stato sempre serio, franco. Le opinioni sono state anche divergenti. Ma questo è il sale della democrazia“.

RITORNO TRA I BANCHI, LA DATA IN CAMPANIA

Secondo un sondaggio sette genitori su dieci sono preoccupati da eventuali contagi tra le mura della scuola. Su questo fronte, la Regione Campania sta provando a tranquillizzare genitori, studenti e insegnanti. A breve partirà uno screening obbligatorio e la Regione fornirà le scuole in Campania di termoscanner. Queste le misure annunciate questa mattina da Vincenzo De Luca. I ragazzi campani rientreranno in classe il 24 settembre.