Roberto muore dopo il ricovero al Cotugno, città in lutto per il giovane papà

La città di Nola piange Roberto De Lucia, l’avvocato è morto all’ospedale Cotugno di Napoli. Il 46enne è stato ricordato in un post di un gruppo Facebook cittadino: “Tanta commozione e incredulità alla notizia dell’improvviso decesso del giovane papà ed avvocato con studio in via Tanzillo a Nola. Appartenente ad una famiglia molto conosciuta e benvoluta a Nola, suo padre Rocco è un onesto professionista e sua zia Restituita fino a poco tempo fa molto attiva in Città come delegata del Cif e presidente della commissione Pari Opportunità. Non a caso recentemente è stata nominata benemerita della Città. Roberto era un giovane attivo nel sociale oltre un valente professionista, candidato nel 2014 alle elezioni amministrative con la lista “Città Viva”. Riposa in pace Roberto. Tante condoglianze alla moglie, figli e familiari tutti”.

LE DEDICHE PER ROBERTO

“Non ci sono parole, se non incredulità e tanta tristezza. Un ottimo collega, una persona splendida, corretta, leale, un ragazzo pieno di vita, sempre sorridente e disponibile. La Camera Civile di Nola, il Presidente e tutto il direttivo sono vicini alla famiglia del caro amico e collega Roberto De Lucia. Abbracciano affettuosamente il piccolo figlioletto“, scrive Lello Curcio, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Nola.

“Oggi lasci un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Resterai per sempre l’amico di tutti. La Scuola Calcio Lanzaro, lo staff e i genitori tutti partecipano al dolore che ha colpito la famiglia De Lucia- Di Palma per la perdita prematura del nostro amato Roberto“.