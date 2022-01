Intera famiglia positiva al Covid costretta a chiudere negozio: il Comune di Bacoli consegna la spesa gratis a casa

Tutti positivi al Covid: mamma, papà e due bimbi. Chiusi in casa in isolamento e costretti a chiudere temporaneamente l’attività di famiglia, con nuove difficoltà economiche. A Bacoli accade però che la richiesta d’aiuto di una famiglia, affidata a un messaggio commovente recapitato al sindaco, faccia breccia nell’amministrazione comunale. Che ha provveduto ad acquistare e consegnare alla famiglia una spesa di aiuti alimentari e di dolci per i due bambini contagiati.

Le parole del sindaco di Bacoli: “Ho appena ricevuto un messaggio commovente da una famiglia di Bacoli. Mamma, papà e due piccoli, chiusi da giorni in casa a causa del Covid. Hanno avuto difficoltà economiche, per l’impossibilità di poter aprire il prorpio negozio. Ci siamo attivati. Abbiamo acquistato e consegnato una spesa di aiuti alimentari. E dolci per i bambini. Vedere i loro volti felici, seppur in foto, è stato meraviglioso. Un piccolo sollievo, frutto di un’opera di solidarietà. Lo so, c’è ancora da soffrire in questa pandemia che sembra non finire mai. Ma sappiate che noi ci siamo. E continueremo ad aiutare tutti. Per i vaccini, per i tamponi, per gli aiuti alimentari, per le quarantene. A voi chiedo solo di continuare a resistere. A voi, chiedo soltanto di contattarci ogni volta che ne avete bisogno. Non dovete restare in silenzio. Il Comune è al vostro fianco. Siamo una famiglia. Un unico popolo, un’unica comunità. Insieme, stiamo lottando da due anni. Ed insieme ne usciremo fuori. Chi ha bisogno, sarà sempre aiutato. Sempre. Nessuno sarà lasciato solo. Forza. Un passo alla volta”.

(foto Repubblica.it)