Ruba un Rolex da 50mila euro, catturato il figlio del boss dei Quartieri Spagnoli

Sabato scorso Eduardo Terracciano è stato arrestato dopo aver rapinato il Rolex di una 60enne a Forte dei Marmi. Il 40enne è arrivato in piazzetta dei Lavoratori del Mare dove ha puntata la sua vittima. Prima si è introdotto nell’auto della donna, dove era presente anche la nipotina di 4 anni, dopodiché ha strappato il Rolex dal polso della donna. Dopo l’azione criminale il 40enne è stato subito arrestato dalla polizia che lo bloccava in flagranza di reato.

Terracciano è accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La turista di Verona si trovava ferma in auto di fronte al pontile. Era in attesa del marito, sceso dal veicolo per un acquisto in un negozio di un giocattolo per la piccola.

LA RAPINA DEL ROLEX

La violenta rapina si è verificata lo scorso 23 luglio alle ore 19.30 nei pressi del Pontile. Il 40enne è arrivato in scooter e si è introdotto, repentinamente, all’interno il veicolo della donna strappando il Rolex. Oltre alla perdita dell’orologio dal valore di 50mila euro, la 60enne ha subito escoriazioni giudicate guaribili in sei giorni.

Eduardo Terracciano è stato bloccato e immobilizzato dagli agenti in borghese che erano impegnati in servizi preventivi di controllo del territorio. Dopo aver rapidamente sventato la rapina del Rolex i poliziotti sarebbero stati applauditi dai cittadini che assistevano alla scena. Il 40enne è originario di Napoli ma è residente a Pescara, adesso si trova nella casa circondariale di Lucca e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Eduardo è il figlio di Salvatore, ex boss dei Quartieri Spagnoli soprannominato ‘o Nirone.