Un vero e proprio intreccio amoroso si starebbe sviluppando tra i ragazzi ‘di Maria De Filippi. Secondo numerosi rumors sembrerebbe che l’ex ballerina di Amici, Rosa di Grazia, sarebbe stata avvistata con Alessandro Zarino.

Infatti i due hanno pubblicato delle stories nello stesso ristorante ad Ischia. La ballerina napoletana pare aver messo, come più volte sottolineato, alle spalle la storia con il cantante Daddy nata proprio nella scuola di Amici. I più attenti hanno notato che i due, come riportato dal sito Biccy, hanno anche passato un pomeriggio anche sulla stessa barca. Questo non significa che si stiano frequentano, ma di sicuro erano insieme. Ovviamente i fan e molti telespettatori di Amici sognano una nuova love story anche se quelli legati alla coppia Daddy-Rosa non l’hanno presa molto bene.

Rosa di Grazia e Alessandro Zarino, dallo stesso tavolo ad Ischia

“Pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino. – riporta FanPage – Entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l’arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d’attracco. Dalle immagini è evidente che fossero negli stessi posti. I due ragazzi erano insieme”.

Le prime segnalazioni arrivano da Novella 2000 e IlvicolodelleNews. Rosa e Alessandro hanno pubblicato, più o meno alla stessa ora, un brevissimo video dallo stesso tavolo del medesimo ristorante di Ischia: inconfondibili le sedie e il panorama. Poche ore dopo la ballerina e l’ex tronista risultavano sullo stesso yacht. Come Rosa Di Grazia, originaria di Napoli anche se poi trasferitasi in provincia di Roma con la famiglia, anche Alessandro Zarino proviene dal capoluogo campano.