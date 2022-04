Tragico schianto sull’Ofantina, Rossella muore a soli 25 anni

Una 25enne di Cerignola, in provincia di Foggia, è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla strada tra San Ferdinando di Puglia e Cerignola, tra le province pugliesi della Bat e di Foggia. Rossella Cucchiarale, questo il nome della vittima, sarebbe morta sul colpo dopo che la sua auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Il mezzo si è quindi ribaltato sbalzandola fuori dall’abitacolo. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Il cordoglio del sindaco di Cerignola per Rossella Cucchiarale

“È davvero una notizia straziante, ancora una giovane vita spezzata su strada alle porte della nostra città: è impensabile perdere la vita a soli 25 anni, quando si ha tutta la vita davanti e i sogni di ogni ragazzo iniziano a prendere forma. Ai familiari vanno l’affetto e l’abbraccio di tutti i cittadini di Cerignola” scrive sui social il sindaco Francesco Bonito, che annuncia anche di aver annullato l’inaugurazione della nuova Piazza Santa Barbara, perché “la notizia della morte di Rossella – scrive – , tragicamente scomparsa in un incidente stradale e che viveva proprio in quel quartiere, ci obbliga al silenzio, alla preghiera e alla riflessione”. (ANSA).