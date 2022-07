Ruba un’auto e investe un uomo in bici, poi scopre che è il padre: 28enne nei guai

Ruba l’auto ad un anziano e investe un ciclista, poi scopre che è il padre. Sembrerebbe la trama di un film ma è ciò che è successo l’altro giorno a Monza, in Brianza. L’autore della rapina e del successivo investimento è un 28enne colombiano.

Attraverso le testimonianze e le prove raccolte sui luoghi in cui sono avvenuti i fatti, i carabinieri hanno appurato che sabato, intorno alle 13, il giovane è entrato dal lato del passeggero in una Chevrolet Spark di proprietà dell’anziano, lo ha scaraventato fuori dall’auto ed è ripartito, mentre l’82enne aveva ancora un piede dentro al veicolo.

Nella fuga ha anche trascinato per alcuni metri un passante, intervenuto in difesa della vittima della rapina. Poi, poco dopo, la Chevrolet ha imboccato a grande velocità una rotatoria, dove ha improvvisamente sterzato bruscamente, investendo frontalmente un ciclista 55enne, che si è rivelato poi essere il padre del 28enne. L’uomo, dopo l’incidente, ha continuato la sua corsa senza fermarsi, diretto verso il centro di Albiate, dove ha colpito prima una Fiat Panda guidata da un 30enne del paese e poi una Toyota Auris con al volante una 64enne residente a Triuggio.

Il 28enne ha provato poi ad allontanarsi dal luogo degli incidenti, ma è stato accerchiato dai passanti che lo hanno trattenuto, finché non sono arrivati i carabinieri. Sul posto anche il 118, che ha soccorso le vittime: tutte illese, tranne il padre del 28enne, che ha ricevuto una prognosi di trenta giorni.

Mentre le ambulanze trasportavano le vittime in ospedale a Monza, il 28enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di polizia giudiziaria che hanno poi portato al suo arresto. L’uomo, privo di documenti e di patente di guida, era arrivato il giorno prima dalla Colombia. Risultato negativo all’alcol test, non ha voluto spiegare ai carabinieri il motivo delle sue azioni. Arrestato per rapina aggravata e indagato per omissione di soccorso e lesioni gravissime, il 28enne è stato condotto nel carcere di Monza.