Faida di Pianura, il ruolo del fratello di Covelli: era a disposizione del clan

Antonio Covelli è stato arrestato nell’ultimo blitz condotto dalla polizia come appartenente ai Carillo-Perfetto, gruppo in lotta contro i Calone-Esposito-Marsicano. Dunque la faida di Pianura sarebbe nata tra la nuova formazione criminale creata da Antonio Calone e il gruppo facente capo a Antonio Carillo, culminato nell’agguato del 5 dicembre 2020 che ne avrebbe determinato l’insanabile rottura: al centro dello scontro ci sarebbe stata la gestione delle piazze di spaccio di Pianura. Le attività dei 2 clan sono state ricostruite nelle ultime ordinanze emesse dai gip del Tribunale di Napoli che hanno sgominato i gruppi.

LE ACCUSE AD ANTONIO COVELLI

Antonio Covelli è accusato di associazione mafiosa, porto in luogo pubblico di armi da sparo e spaccio di droga. Il giovane è il fratello di Andrea, 27enne rapito e ritrovato morto all’inizio di luglio, e proprio questa parentela potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire i dettagli dell’omicidio. Nell’organigramma del clan il 22enne sarebbe tra gli addetti della piazza di spaccio di via Evangelista Torricelli, nella quale avrebbe venduto al dettaglio cocaina, crack e hashish con consegna diretta. Inoltre avrebbe ricevuto gli ordini telefonici dai ‘clienti’ e avrebbe fatto il corriere anche in zone diverse.

COVELLI IN GIRO ARMATO, L’INTERCETTAZIONE

L’altro capo di imputazione per Covelli è di aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 9 ed una calibro 7,65, con matricola abrasa, caduta in sequestro a seguito dell’arresto di Luigi Di Lorenzo. Inoltre il giovane indagato è spesso presente e attivo durante i dialoghi relativi alla detenzione di armi da parte del gruppo, mostrando di essere ben a conoscenza oltre che nella disponibilità materiale dell’arsenale posseduto dal sodalizio. Il suo inserimento nel clan emergerebbe anche dalle parole di Pasquale Carillo, infatti, gli avrebbe chiesto di uscire armato da casa per difendersi in caso di rappresaglia dei rivali così come emerge da un’intercettazione.

Antonio Covelli: o’Lì con quante cose devo scappare “o’cuginetto tuo”! La pistola, la cosa….

Pasquale Carillo: è meglio che ti porti la pistola, meglio che vai carcerato che ti piangiamo morto! Portati pure la pistola ti sto dicendo. Se non succede niente, non succede niente, però portatela! È meglio suoni di campana che suoni…

LA FIGURA DI COVELLI

Covelli appare essere pienamente inserito nelle dinamiche criminali del gruppo e ne avrebbe condiviso gli obiettivi partecipando alle attività illecite. Dunque l’indagato avrebbe svolto l’attività di pusher sempre all’interno dell’abitazione e risulterebbe partecipare ad almeno due episodi di spaccio. Oltre ad essere presente durante l’attività di preparazione e taglio dello droga, il fratello di Andrea avrebbe collaborato anche alla decisione dela quantità di droga da vendere.