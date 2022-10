Rubava nei bar e nei supermercati, preso dopo 13 colpi nel Napoletano

Rubava nei bar e nei supermercati, preso dopo 13 colpi in provincia di Napoli. Stamattina i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e della Compagnia di Sorrento eseguivano a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura locale, nei confronti di un 28enne stabiese. Il giovane è gravemente indiziato del delitto di furto aggravato. L’attività d’indagine, condotta dai militari delle compagnie di Castellammare di Stabia e di Sorrento, consentiva di raccogliere a carico dell’uomo gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di 13 furti consumati e di 2 furti tentati.

Secondo la ricostruzione investigativa, supportata dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, il giovane, tra il febbraio e l’aprile di quest’anno e prevalentemente in orario notturno, avrebbe perpetrato 10 furti ai danni di bar, ristoranti e supermercati di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento, si sarebbe impossessato di 2 motorini parcheggiati sulla pubblica via di Vico Equense e di Meta. Inoltre avrebbe asportato le monete delle offerte da una gettoniera di una chiesa stabiese.

RUBAVA CARNE, CHAMPAGNE E OLIO

L’odierno indagato avrebbe anche tentato due ulteriori furti presso un pub e un’armeria della penisola sorrentina, senza tuttavia riuscire a portare a termine l’azione delittuosa. Il valore complessivo della refurtiva è stimato in circa 15mila euro tra denaro contante, assegni, due ciclomotori, un casco, un set di coltelli e prodotti alimentari vari, quali carne, olio, vino, champagne e uova pasquali. Il provvedimento cautelare è stato notificato al 28enne presso la Casa Circondariale di Poggioreale dove lo stesso si trovava già ristretto per altra causa.