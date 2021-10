Sabato sera finisce in tragedia, Mattia e Matteo muoiono in un tragico incidente stradale

Sono Mattia Patriarca e Matteo La Perna i due 18enni che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto questa notte, intorno alle 4, al chilometro 42 della SS148 Pontina, tra via Apriliana e Aprilia, in direzione Latina. Si tratta di due giovani giovani calciatori, entrambi diciottenni. Matteo aveva compiuto 18 anni il 12 agosto scorso, l’amico era appena qualche mese più grande. Entrambi giocavano a calcio nel Nettuno.

Avevano passato la serata a Campo de’ Fiori, dopodiché avevano preso la macchina per tornare a casa. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto dove erano a bordo, una Polo, ha sbandato andando prima a colpire il guardrail per poi ribaltarsi al centro della carreggiata, dove però in quel momento stavano sopraggiungendo altre vetture, una Focus e una Qashqai. Uno scontro violento al punto che i due ragazzi sono volati fuori dalla vettura. Inutili i soccorsi, per i due giovani non c’è stato purtroppo nulla da fare, i medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tante le testimonianze di automobilisti che sui social hanno postato, sconvolti, commenti su quello che hanno visto: “Ho visto una scena bruttissima al rientro dal lavoro, all’altezza dell’autovelox direzione Latina – commenta Daniele P. – Ci sono delle persone riverse sulla strada, sto tremando dal dolore”.

Da una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta la Volkswagen Polo con a bordo i quattro amici di Anzio, avrebbe sbandato, poi sarebbe finita contro un muro di contenimento che si trova sull’altro lato della strada, per poi tornare verso il centro della carreggiata, dove è stata travolta da una Ford Focus e una Nissan Quasquai. Le due vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo e a nulla sono valsi i tentativi degli operatori sanitari di rianimarli.