Ha scatenato una piccola polemica social la foto di uno scontrino di una pizzeria in centro a Caserta. Sabato sera un gruppo di amici si era recato nel locale per mangiare una pizza in compagnia quando, al momento di pagare il conto, si sono accorti dell’assurdo sovrapprezzo: “2 euro in più per aver tolto il ghiaccio dalla Pepsi”.

“Ieri sera con amici siamo andati a mangiare in una pizzeria al centro di Caserta, fin qui tutto ok. La pizza era buona, ma la cosa assurda è trovarci sul conto 2 euro in più perché avevamo chiesto una Pepsi alla spina senza ghiaccio. Vi sembra una cosa normale tutto ciò?”, scrive sui social una delle persone presenti a quel tavolo, pubblicando anche la foto dello scontrino della pizzeria.

Nel giro di poche ore sono stati tantissimi i commenti di chi ha gridato alla truffa, chiedendo di smascherare i titolari.