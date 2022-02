Aggressione a Salerno, avvocato trascinato nel garage e picchiato da uomini incappucciati

Momenti di terrore quelli vissuti ad un avvocato di Cava de’ Tirreni. Il professionista è stato trascinato all’interno del suo garage per essere poi picchiato da due uomini con il volto coperto. L’episodio di violenza è avvenuto sabato mattina a Cava, in via Ido Lingo, strada che collega le frazioni di Sant’Arcangelo e Passiano. I due incappucciati hanno sorpreso l’uomo per poi aggredirlo, anche se al momento restano ancora sconosciute i motivi che hanno portato alla violenza.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia, per appurare se si sia trattao di una rapina o di una spedizione punitiva.

Le altre notizie | Raptus di follia al Rione Traiano, aspetta la vicina di casa davanti all’ascensore e la accoltella [Articolo del 13 febbraio 2022]

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno denunciato per lesioni personali aggravate una 50enne incensurata del rione Traiano. I militari – allertati dal 112 – ieri sera sono intervenuti in un’abitazione di via Coclite. La donna in evidente stato di alterazione psicofisica ha affrontato la vicina di casa – 44enne incensurata – che attendeva l’ascensore e l’avrebbe ferita in diverse parti del corpo con un coltello da cucina. La vittima medicata nell’ospedale San Paolo e dimessa con una prognosi di 20 giorni per ferite multiple da punta e taglio. Ancora non sono chiari i motivi dell’aggressione: per la 50enne scatta la perizia psichiatrica.