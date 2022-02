Si fornivano della droga a Melito, Caivano e al Rione Traiano: 36 arresti nel blitz

Compravano la droga a Melito, Caivano e al Rione Traiano: 36 arresti nel blitz. Nel­le pri­me ore del mat­ti­no, nel­le pro­vin­ce di Ca­ser­ta, Na­po­li ed Arez­zo, i Ca­ra­bi­nie­ri del­la Com­pa­gnia di Ca­sal di Prin­ci­pe, con un di­spo­si­ti­vo di cir­ca 200 mi­li­ta­ri del­l’Ar­ma ter­ri­to­ria­le com­pe­ten­te, nel cor­so del­l’o­pe­ra­zio­ne de­no­mi­na­ta Piazze Pulite, eseguivano ad un’or­di­nan­za di cu­sto­dia cau­te­la­re a ca­ri­co di 48 in­da­ga­ti. Sono 26 in car­ce­re, 10 agli ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri, 3 di­vie­ti di di­mo­ra, 6 ob­bli­ghi quo­ti­dia­ni di pre­sen­ta­zio­ne alla p.g. e 3 de­fe­ri­ti in sta­to di li­ber­tà – emes­sa dal­l’Uf­fi­cio G.I.P. del Tri­bu­na­le di Na­po­li Nord, nei con­fron­ti di 47 cit­ta­dini ita­lia­ni e uno stra­nie­ro, ri­te­nu­ti re­spon­sa­bi­li, a va­rio ti­to­lo e in al­cu­ne cir­co­stan­ze an­che in con­cor­so tra loro, di de­ten­zio­ne e spac­cio di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti.

L’in­da­gi­ne, con­dot­ta tra il 2019 e il 2021 dai mi­li­ta­ri del­la sta­zio­ne dei carabinieri Vil­la Li­ter­no sot­to la di­re­zio­ne di que­sta Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca, consentivano di rac­co­glie­re nei con­fron­ti de­gli in­da­ga­ti, al­cu­ni dei qua­li an­che per­cet­to­ri di red­di­to di cit­ta­di­nan­za, gra­vi indi­zi di col­pe­vo­lez­za cir­ca di­ver­se cen­ti­na­ia di epi­so­di di spac­cio al det­ta­glio – ha­shish, ma­ri­jua­na e co­cai­na – nel­la pro­vin­cia di Na­po­li, Ca­ser­ta ed Arez­zo.

DROGA AI MINORENNI

In pro­po­si­to, nel mese di ot­to­bre 2019 ve­ni­va av­via­ta a se­gui­to di una se­rie di ac­cer­tamenti ca­rat­te­riz­zan­ti al­cu­ni de­gli odier­ni in­da­ga­ti un‘in­ten­sa at­ti­vi­tà info-in­ve­sti­ga­ti­va che dava luo­go all‘av­vio del mo­ni­to­rag­gio di uten­ze te­le­fo­ni­che cel­lu­la­ri di sog­get­ti li­ter­ne­si che fin dal­l’i­ni­zio per­met­te­va­no di ac­qui­si­re ele­men­ti pro­ban­ti ine­ren­ti il rea­to sum­men­zio­na­to e che con­sen­ti­va­no di cri­stal­liz­za­re nu­me­ro­sis­si­me ces­sio­ni di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti del­le più sva­ria­te ti­po­lo­gie, an­che in fa­vo­re di mi­no­ri de­gli anni 18.

Nel cor­so del­le at­ti­vi­tà di in­ter­cet­ta­zio­ni, at­tra­ver­so una cen­su­ra ef­fet­tua­ta con di­spo­si­ti­vo am­bien­ta­le si riu­sci­va poi a cer­ti­fi­ca­re gli epi­so­di di spac­cio gra­zie a si­gni­fi­ca­ti­vi ri­scon­tri com­piu­ti dai Ca­ra­bi­nie­ri, at­tra­ver­so i con­trol­li che se­gui­va­no le ope­ra­zio­ni di pe­di­na­men­to con­dot­te dal­la pre­det­ta po­li­zia giu­di­zia­ria.

Spes­so le at­ti­vi­tà di ces­sio­ne si con­cre­tiz­za­va­no in luo­ghi con­ven­zio­na­li ri­co­no­sciu­ti sia da­gli spac­cia­to­ri che da­gli ac­qui­ren­ti lo­ca­li e noti ad esem­pio con i ter­mi­ni “in mez­zo alla via ” per in­di­ca­re la lo­ca­le Piaz­za Mar­co­ni di Vil­la Li­ter­no, pro­prio di fron­te la sede co­mu­na­le, ov­ve­ro nel co­sid­det­to “zig-zag”, una pic­co­la tra­ver­sa che col­le­ga via Roma con via Fiu­me, sem­pre nel ter­ri­to­rio li­ter­ne­se.

Ve­ni­va­no a de­li­near­si quin­di una se­rie di pic­co­li grup­pi di spac­cia­to­ri, che col­la­bo­ra­va­no tra loro sen­za al­cu­no sco­po as­so­cia­ti­vo, ma con l’u­ni­co ob­biet­ti­vo di ri­for­ni­re il mer­ca­to lo­ca­le del­la dro­ga a Vil­la Li­ter­no.

COMPRAVANO LA DROGA A CAIVANO, MELITO E RIONE TRAIANO

Dato il con­si­de­re­vo­le nu­me­ro di in­da­ga­ti coin­vol­ti ve­ni­va a co­sti­tuir­si un mul­ti­li­vel­lo del­l’at­ti­vi­tà di spac­cio che ve­ni­va­no po­ste in es­se­re gra­zie alla vera e pro­pria col­la­bo­ra­zio­ne di au­ti­sti che in modo ci­cli­co si pre­sta­va­no ad ac­com­pa­gna­re lo spac­cia­to­re dap­pri­ma a ri­for­nir­si nel­le zone del na­po­le­ta­no e del ca­ser­ta­no qua­li Cai­va­no, Me­li­to, Rio­ne Tra­ia­no e Ca­stel Vol­tur­no. Così come nel­la vi­ci­na Ca­sal di Prin­ci­pe e suc­ces­si­va­men­te a com­pie­re le sin­go­le ces­sio­ni nel ter­ri­to­rio li­ter­ne­se.

Tra gli in­da­ga­ti, in­fat­ti, gra­zie al com­bi­na­to di­spo­sto del­l’at­ti­vi­tà di mo­ni­to­rag­gio esple­ta­ta e del­le at­ti­vi­tà di os­ser­va­zio­ne pe­di­na­men­to e con­trol­lo ve­ni­va­no in­di­vi­dua­ti dei veri e pro­pri for­ni­to­ri di zona, nei ter­ri­to­ri di San­t’An­ti­mo, Ca­stel Vol­tur­no e Me­li­to che ve­ni­va­no iden­ti­ficati gra­zie al­l’in­nu­me­re­vo­le quan­ti­ta­ti­vo di epi­so­di di ap­prov­vi­gio­na­men­to ve­ri­fi­ca­ti­si e di cui si ren­de­va­no re­spon­sa­bi­li gli spac­cia­to­ri li­ter­ne­si.

IL VIDEO DEL BLITZ

IL LINGUAGGIO IN CODICE

Le nu­me­ro­se ces­sio­ni al det­ta­glio av­ve­ni­va­no in par­ti­co­la­re a Vil­la Li­ter­no, so­prat­tut­to in ora­rio se­ra­le, a se­gui­to di con­tat­to te­le­fo­ni­co, tal­vol­ta con l’u­so di pa­ro­le in co­di­ce qua­li “caf­fè” ov­ve­ro fra­si del tipo “fare un ser­vi­zio ” – con ac­qui­ren­ti tal­vol­ta an­che mi­no­ren­ni, nel­le stra­de adia­cen­ti alle re­si­den­ze de­gli in­da­ga­ti, nel­la piaz­za prin­ci­pa­le del Co­mu­ne ov­ve­ro nel­la piaz­za del­la sta­zio­ne fer­ro­via­ria o per­si­no in pros­si­mi­tà di al­cu­ni isti­tu­ti sco­la­sti­ci di Ca­stel Vol­tur­no ed Aver­sa, in cam­bio di pic­co­le som­me di de­na­ro.

Al­tre vol­te in­ve­ce, gli stes­si spac­cia­to­ri uti­liz­za­va­no un lin­guag­gio piut­to­sto chia­ro – cir­co­stan­ze emer­se so­prat­tut­to dal mo­ni­to­rag­gio am­bien­ta­le – dove ve­ni­va in­ve­ce ef­fet­tua­to un espli­ci­to ri­fe­ri­men­to alle di­ver­se ti­po­lo­gie di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti, ri­co­no­sciu­te con il nome di Ma­ria (ma­ri­jua­na), Ma­rio (ha­shish), bub­baz­za e co­cai­na.

SPACCIO AI DOMICILIARI

Le in­ve­sti­ga­zio­ni espe­ri­te inol­tre per­met­te­va­no di ac­cla­ra­re inol­tre an­che com­por­ta­men­ti il­leciti ine­ren­ti lo spac­cio di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti, spes­so po­sti in es­se­re an­che da sog­get­ti già gra­va­ti da mi­su­re cau­te­la­ri per­so­na­li, qua­li ad esem­pio ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri ov­ve­ro da sor­ve­glia­ti spe­cia­li che nel cor­so del­l’e­spia­zio­ne del­la mi­su­ra pro­se­gui­va­no in­cu­ran­ti tali il­le­ci­ti.

Du­ran­te l’at­ti­vi­tà di mo­ni­to­rag­gio che si è pro­trat­ta per cir­ca quat­tro mesi, se­gna­ta­men­te dal­l’ot­to­bre 2019 al gen­na­io 2020, sono sta­ti ef­fet­tua­ti mol­te­pli­ci ri­scon­tri, cul­mi­na­ti con nu­me­ro­si ar­re­sti in fla­gran­za di rea­to, de­nun­ce in sta­to di li­ber­tà e san­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ex art. 75 D.P.R. 309/​90, at­ti­vi­tà che con­du­ce­va al se­que­stro di cen­ti­na­ia di euro, ol­tre un in­gen­te quan­ti­ta­ti­vo di so­stan­za stu­pe­fa­cen­te di di­ver­se ti­po­lo­gie.

I NOMI DEGLI INDAGATI

Vincenzo Chiarolanza detto l’Ultimo 59 anni di Villa Literno e residente a Castel Volturno

Brunella Garzillo 37 anni di Sant’Antimo

Alessandro Fontanarosa 37 anni di Sant’Antimo

Luigi Elia alias o Chiacchion e ‘ o macellaio 44 anni di Villa Literno

Michela Chiaramonte alias gemella 29 anni di Villa Literno

Rosa D’Alessandro detta pappona 37 anni di Villa Literno

Eduardo Di Fratta detto Catachet 29 anni di Villa Literno

Giuseppe Di Fusco detto Masaniello37 anni di Villa Literno

Piero Diana 28 anni di Villa Literno

Tammaro Tullio detto Pallino 36 anni di Villa Literno

Veronica Parente 29 anni di Villa Literno

Salvatore Folmi detto Lione 47 anni di Casal di Principe

Luigi Zaccariello, detto Coltelluccio 54 anni, di Villa Literno

Antonio Bocchino 52 anni di Villa Literno

Cristofaro Tamburrino 25 anni di San Cipriano d’Aversa

Stefano Martino detto Pellucchiello 54 anni di Villa Literno

Tobia di Fusco 29 anni di Villa Literno

Concettina Orabona detta Tina 24 anni di Villa Literno

Aniello Puca detto pisieglio 45 anni di Villa Literno

Raffaelle Tamburrino detto Palent 33 anni di Villa Literno

Vincenzo Abbondante detto Enzo 36 anni detto Enzo di Melito

Mario Nucci 33 anni di Villa Literno

Vincenzo Vitale 28 anni di Castel Volturno

Giuseppe Potenza detto Sangue Blu 28 anni di Villa Literno

Francesco Orselli detto Ciccio 52 anni di Villa Literno

Giuseppe D’Alessandro detto Peppe ‘o nir 41 anni di Villa Literno

Gaetano Pedana detto o Puorc 30 anni di Villa Literno

Gianluigi Amato detto secchio di nafta 32 anni di Villa Literno

Raffaele Capone detto cavallo 23 anni di Villa Literno

Mirco Cuccetti 25 anni residente in provincia di Arezzo

Pasquale Tavoletta detto Puorc 38 anni di Villa Literno

Giuseppe Caterino 25 anni di Villa Literno

Tammaro Dell’Aversano detto Tammagone 49 anni di Villa Literno

Gennaro Papa 22 anni di Villa Literno

Nicola Chiarolanza detto Quartaiuolo 33 anni di Villa Literno

Vincenzo Ucciero detto Miu 23 anni di Villa Literno

Antonio Madonna 20 anni di Villa Literno

Vincenzo Ingellis 20 anni di Villa Literno

Giuseppe Russo detto Borotalco 21 anni di Villa Literno

Raffaele Costanzo 20 anni di Castel Volturno

Mario Galoppo detto Bello di papà 32 anni di Villa Literno

Paola Savanelli 39 anni di Casal di Principe

Roberta De Simone 34 anni Nocelleto di Carinola

Giulia Di Fratta detta Clorinda 48 anni di Villa Literno

Mattianato Rocco 30 anni di Casal di Principe

Janiba Jamale 44 anni di Villa Literno

Giovanni Dell’Aquila detto ‘o casatiello 41 anni di Castel Volturno

Massimo Versi detto Massimino 42 anni di Castel Volturno