Serve sangue per aiutare Marta, la 25enne grave all’Ospedale del Mare dopo l’incidente

“Serve urgentemente sangue gruppo a negativo per Marta Borrelli ricoverata all ‘Ospedale del Mare di Napoli. Siate veloci la situazione è grave!”, questo il post pubblicato (e ripreso da più utenti) qualche giorno fa su Facebook.

La richiesta di aiuto è per la giovane Marta Borrelli, ricoverata all’Ospedale del Mare dopo un grave incidente che l’ha vista coinvolta all’alba di venerdì su via Benedetto Cozzolino. La 25enne di Portici necessita di sangue “A negativo” o “0 negativo“. Ad ogni modo, sempre su Facebook questa mattina si legge:

“Moltissime persone stamattina sono venute all’Ospedale del Mare a donare sangue per Marta. Vi ringraziamo, ma proprio per il grande afflusso di donatori chiediamo a chi ha gruppo sanguigno A negativo o 0 negativo di venire a donare tra qualche giorno perché adesso ci basta e rischiamo di finire il sangue tutto insieme e non trovare poi donatori. Ospedale del Mare, centro trasfusionale dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 a nome MARTA BORRELLI. (Va bene anche San Giovanni Bosco se siete più vicini). Grazie a tutti di cuore”.