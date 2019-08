Lacrime in Campania per Pietro, morto a 15 anni dopo un terribile incidente: inutili i soccorsi

Dramma a Salerno. Un giovane ragazzo di 15 anni, Pietro Villani, ha perso la vita in seguito ad un incidente nella notte. La tragedia si è materializzata a Praiano, in provincia di Salerno. A divulgare la notizie del decesso del 15enne è stata la società calcistica dove il giovane si allenava per inseguire la sua passione, quella del calcio.

Il dolore del Sal De Riso Costa d’Amalfi Calcio

«Il dolore è davvero forte, un dolore che ci spezza il fiato e che fa tanto male.

Questa notte, a causa di un incidente, un nostro giovanissimo calciatore ha perso la vita.

Pietro Villani, di Praiano, portiere dei nostri Allievi, aveva solo 15 anni e tutta la vita davanti.

Era un ragazzo esemplare, con tanta voglia di crescere e di migliorarsi, ma un destino troppo crudele lo ha strappato a tutti noi.