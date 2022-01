Sant’Antimo. Città in lutto per Salvatore, l’addio al commerciante: “Non possiamo crederci”

Comunità in lutto per la morte dello storico fornaio di Sant’Antimo. Salvatore Di Donato si è spento all’età di 59 anni. Era il titolare del fornetto situato in corso Europa. Salvatore, da anni, sfornava prelibatezze per i cittadini di Sant’Antimo e per quelli dei Comuni posti nelle immediate vicinanze. Molti si recavano nella storica attività di corso Europa solo per poter comprare il pane di Salvatore. In passato, aveva avuto un negozio in via Giuseppe Mazzini assieme al fratello. Poi, si era spostato in corso Europa continuando con sempre maggior successo la sua attività. La morte di Salvatore ha sconvolto tutti. Nessuno si aspettava un inizio anno così tragico per il Comune della provincia a nord di Napoli. L’ultimo saluto al fornaio sarà dato domani, martedì 11 gennaio, nella chiesa di Santa Lucia alle ore 12 e 30. Parenti, amici e clienti si sono stretti al dolore della moglie Adele, dei figli, del genero e della nuora.

I messaggi di cordoglio per Salvatore

La morte del fornaio 59enne Salvatore Di Donato ha sconvolto tutta la comunità di Sant’Antimo. Era molto conosciuto, così come la famiglia che sfornava pane da generazioni. La notizia della scomparsa ha fatto in breve il giro della città passando di bocca in bocca: “La malattia l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Non posso crederci”. Anche sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il 59enne: “Oggi Sant’Antimo piange un commerciante onesto ed un grande lavoratore. Più di tutto però il nostro paese perde una bravissima persona. Un saluto di cuore a tutta la famiglia di Salvatore Di Donato. Ci mancherai davvero tanto”. E ancora: “Era un grande lavoratore. Lo ricordo sempre a lavoro e sempre con il sorriso. Che la sua sofferenza passata sia d’aiuto per chi ti ha conosciuto. Nessuno potrà mai dimenticarlo. Amava il suo lavoro e si vedeva dalla gioia con cui lo faceva. Riposi in pace”.