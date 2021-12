Dramma in provincia di Napoli, Carlo muore dopo un malore improvviso

Castellammare è in lutto per la scomparsa di Carlo Caputo, giovane imprenditore morto all’improvviso gettando nello sgomento amici e parenti. Come riporta il Corrierino lascia la famiglia, moglie e genitori.

A provocarne la morte sarebbe stato un infarto fulminante. Scrive il fratello Giuseppe: “Devo purtroppo annunciare l’improvvisa e tragica scomparsa di mio fratello Carlo Caputo“. I funerali di Carlo si sono tenuti alle 10,30 nella Cattedrale di Castellammare di Stabia.

LE DEDICHE DEGLI AMICI DI CARLO

“Non ci posso credere Tu,il tuo grande PAPÀ CIRO e la tua carissima mamma ANNA vi siete sempre messi a disposizione quando avevo l’azienda a Formia Era una festa quando venivate lì e passavamo ore in ufficio a chiacchierare, ridere, scherzare gli ordini venivano per ultimo”, scrive Vittorio.