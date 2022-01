Profili fake su Alessia dopo ‘C’è Posta per Te’, la confessione: «Tradita appena ho perso il bimbo»

La storia tra Giovanni e Alessia Quarto è stata una tra le più seguite di C’è posta per te. Alessia, la giovane di Boscoreale tradita dal marito con la cugina, con le sue espressioni cult diventa in poche ore un fenomeno del web. La ragazza, infatti, ha raggiunto più di 100mila followers in pochi giorni.

Dietro queste espressioni che potrebbero apparire ironiche si nasconde un forte dolore per Alessia. ”Mi ha tradito quando avevo appena perso mio figlio”, ha confessato ai microfoni della Radiazza di Gianni Simioli. Poi continua: ”Io ora sto meglio, ma ho passato davvero dei tempi duri, ho scelto di pensare a me” . Per concludere cita anche il rapper Geolier: «Pur s’amm sta mal, ma è meglij sta mal’ ca mmurì».



I telespettatori, a seguito della puntata di C’è posta per te, si sono divisi in due fazioni. Alcuni a favore di Alessia ed altri a favore di Giovanni, ma diventa emblematica anche la figura di Gennaro Quarto, il papà di Alessia: ”Sono sempre stato l’ultimo a sapere”.

”Sono una napoletana scugnizza, una giovane donna molto legata alle origini partenopee”, spiega poi Alessia in riferimento all’ormai celebre frase “Ma ce l’ha d’oro?”.

I profili fake dopo la puntata di C’è Posta per Te

Dopo la puntata del programma di Canale 5, qualcuno non ha perso tempo neanche per sciacallare sul nome di Alessia, creando profili fake con la sua identità. Motivo? Sfruttare la sua visibilità. Lo scopo? Quello resta un mistero. In ogni caso, la giovane è intervenuta sulla questione chiedendo a tutti i suoi followers di segnalare tutte le persone che sfruttano la sua immagine solo per notorietà.

Alessia diventa l’idolo del web

La puntata prosegue, Giovanni è visibilmente pentito e cerca in ogni modo di farlo capire. In realtà è anche più che evidente e se ne accorge anche Alessia, che riferendosi a lui si riferisce a Maria De Filippi confessandole: “Mi spiace vederlo così“. Poi però sentenzia: “Quando io avevo bisogno di lui non c’è stato“.

In ogni caso, dopo aver chiuso la busta, sui social i telespettatori non hanno perso tempo ed hanno ‘invaso’ il profilo della ragazza di Boscoreale. “È stata una scelta dura, hai dimostrato il tuo vero valore” è su per giù il succo della maggior parte dei commenti, che si aggiungono a quelli di applausi a seguito di una delle sue ‘perle’ nel corso della puntata, specie quella del “Ce l’ha doro?“. Poi, tempo di smaltire viaggi e sentimenti, prende parola la stessa Alessia che vede salire il numero dei suoi seguaci vertiginosamente.