Era legato a doppio filo alla carriera del fratello Pino, per questo la morte di Salvatore Daniele ha colpito profondamente i fan del cantautore napoletano e non solo. Il fratello minore di Pino Daniele è morto in casa in seguito ad un malore, in pieno centro storico a Napoli. A 56 anni, Salvatore aveva sempre seguito la carriera del fratello e la sua somiglianza a Pino non passava inosservata. Il suo volto, inoltre, era protagonista della copertina dell’album Terra Mia. Legati anche dallo stesso destino: infatti anche Salvatore Daniele è deceduto in seguito ad un improvviso malore, proprio come accadde a Pino.

Dopo la tragica notizia della morte di Salvatore, fratello minore di Pino Daniele, la figlia del cantautore napoletano Cristina ha pubblicato un commovente post su Instagram. “Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni“, ha scritto come didascalia di un vecchio scatto in cui i due fratelli scherzano insieme.

Tanti i commenti dei fan sotto al post apparso su Instagram, messaggi di vicinanza e di commozione. L’ennesima dimostrazione del feeling speciale e indelebile tra Napoli e Pino Daniele che investe, di riflesso, anche la famiglia del cantautore napoletano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA DANIELE (@cristina.daniele.984)

Morto Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele

Il 56enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico della città: quartiere dove era cresciuto anche il fratello. Secondo una prima ipotesi, Daniele sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. La casa dove abitava Salvatore era quella in cui aveva vissuto anche la madre di Daniele, ed è la stessa dalla quale l’uomo aveva esposto una striscione contro la Lega di Matteo Salvini (maggio 2019). Salvatore Daniele era dipendente di un consorzio di bacino per lo smaltimento rifiuti.

Salvatore Daniele, fratello minore di Pino Daniele, 56 anni, era noto per essere stato il volto della copertina del disco ‘Terra mia’; primo album in studio del cantautore napoletano scomparso nel 2015, edito da Emi nel 1977.