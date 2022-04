Notte di sangue a Napoli, chiede una sigaretta e viene accoltellato

Notte di paura a Napoli. Questa notte intorno all’1.30 i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto sono intervenuti presso l’ospedale Loreto Mare. Un clochard di origini ghanesi si è presentato alle porte del pronto soccorso con una ferita al braccio destro. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora tutta da verificare, l’uomo avrebbe chiesto una sigaretta ad un connazionale ricevendo in cambio una coltellata. La vittima, 52 anni il prossimo agosto, è stata trasferita all’ospedale Vecchio Pellegrini e poi dimessa con una prognosi di 7 giorni. Indagini in corso per chiarire dinamica.