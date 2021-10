Aveva 32 anni Sara Castigliola. Alla sua prima gravidanza, è morta dopo il parto di una bambina all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno a Ischia.

Impiegata in un hotel, sposata con un ragazzo di origini dominicane, ieri pomeriggio avrebbe dovuto vivere uno dei giorni più belli. È stata invece una tragedia. Arrivata in ospedale in buone condizioni, si è sentita male dopo l’intervento, il parto cesareo. Ha avuto un’emorragia inarrestabile che le è stata alla fine fatale.

Gli inquirenti hanno aperto due fascicoli sul caso. Uno con i carabinieri della stazione di Casamicciola che stanno coadiuvando il pm, un secondo interno all’Asl Napoli 2 Nord, che ha fatto sapere “effettuerà ogni approfondimento, attivando una specifica commissione che accerterà nel più breve tempo possibile quanto accaduto“.